В Подмосковье план по ремонту дорог на 2020 год выполнен на 99%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Масштабный ремонт дорог в Московской области завершается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) - уже выполнено 99% от общего плана на этот год. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта выполнен на 99% от общего плана в 2020 г. На сегодняшний день отремонтировано более 1,6 тыс. дорог, из них 380 региональных и более 1,2 тыс. муниципальных участков. За три года благодаря активной позиции жителей отремонтировано 1,5 тыс. дорог, еще более 500 участков попали в ремонт по "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта. В этом ремонтном сезоне дорожные службы уделили особое внимание подъездным дорогам к социальным объектам - медицинским, образовательным и спортивным учреждениям", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, который провел проверку качества ремонта региональных дорог в Долгопрудном и Мытищах совместно с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Молодежного парламента.

В ходе инспекции власти Подмосковья проверили два участка региональных дорог - Лихачевское шоссе в Долгопрудном и Старое направление Дмитровского шоссе в деревне Шолохово в Мытищах. Ремонт был проведен с применением щебеночно-мастичной смеси, которая отличается своими повышенными эксплуатационными характеристиками.

"Лихачевское шоссе отремонтировано от развязки М-11 "Нева" до остановки "ТЦ Конфитюр". Дорога с высокоинтенсивным движением - ежедневно по ней проезжает 10 тыс. автомобилей - служит проездом к трем школам, торговому центру и другим социально-значимым объектам. В деревне Шолохово Старое направление Дмитровского шоссе является дублером федеральной трассы - Дмитровского шоссе, здесь проезжает более 1 тыс. автомобилей в сутки. Дорога вошла в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале "Добродел", - уточнил министр.

В этом году в программу ремонта дорог Подмосковья было включено более 25% дорог по выбору жителей, в том числе 23 дороги по "Карте убитых дорог". Для повышения безопасности дорожного движения на всех отремонтированных дорогах ведется комплексное обустройство: устанавливаются новые светофорные объекты, дорожные знаки, сигнальные столбики, катафоты и маячки, искусственные неровности, пешеходные, тросовые и барьерные ограждения, строятся тротуары и новые линии освещения.