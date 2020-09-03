Красногорск побил рекорд, собрав на "Диктант Победы" 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек одновременно написали "Диктант Победы" в Подмосковье. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Одновременно 1 583 человека писали "Диктант Победы" на одной площадке в Подмосковье. Достижение, зафиксированное в Красногорске, попало в Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.

Представитель Книги рекордов России Юлия Пронина вручила соответствующий сертификат организаторам, которыми выступили партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"Такой рекорд был поставлен впервые. Учитывался каждый участник, который находился за партой и выполнял задание", - рассказала Пронина.

Всероссийская акция #ДиктантПобеды прошла во всех муниципалитетах региона. Центральными площадками стали музей "Зоя" в Рузском г.о., музей-заповедник "Бородинское поле" в Можайском г.о. и средняя школа №3 Наро-Фоминска, где для участников выступили военнослужащие легендарной Кантемировской дивизии. Всего же для жителей Подмосковья были открыты более 1 тыс. площадок, основная часть из которых разместилась в школах, музеях и библиотеках.

Результаты диктанта каждый участник сможет узнать на сайте акции 30 сентября. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.