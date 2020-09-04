Более 28 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Подмосковья в августе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 28 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте выявили в Московской области в августе. По итогу месяца 2,7 тыс. нарушителей были оштрафованы на общую сумму 13,5 млн рублей, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала августа в общественном транспорте Московской области выявлено более 28 тыс. нарушений масочного режима. Из них свыше 2,7 тыс. граждан были оштрафованы на общую сумму 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, рейды на соблюдение масочного режима в транспорте и на прилегающей инфраструктуре проводятся ежедневно.

"Более 13 тыс. пассажиров без масок зафиксировали на железнодорожном транспорте, при этом наибольшее число нарушителей ездили в августе на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях МЖД. В автобусах региона без масок выявили свыше 15 тыс. пассажиров", - добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 12 мая ношение масок в общественном транспорте Московской области является обязательным. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП региона в размере 5 тыс. рублей.