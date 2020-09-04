В Подмосковье на организацию бесплатного питания в школах направят 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,5 млрд рублей выделят из бюджета Московской области на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов в школе в следующем году, об этом сообщила журналистам в пятницу министр образования региона Ирина Каклюгина.

"Что касается следующего года - это порядка 2,5 млрд рублей будет выделено из регионального бюджета на организацию бесплатного питания", - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в текущем году на организацию бесплатного питания для учеников начальной школы власти региона выделили более 1,1 млрд рублей.

Каклюгина также рассказала, что ранее бесплатные завтраки в школах были организованы лишь в десяти муниципалитетах региона. "Там (в десяти городских округах, где ранее были доступны бесплатные завтраки - прим. ТАСС) изменилось именно качество самих завтраков. Они были разными - где-то и булочка с компотом тоже считалась завтраком. Сейчас завтрак соответствует единому стандарту, этот стандарт завтрака разработан с коллегами из Роспотребнадзора и системы здравоохранения. Это полноценный горячий завтрак с соблюдением калорийности", - пояснила министр.

По ее словам, для детей, которые обучаются в школах во вторую смену, предусмотрен горячий полдник.

Ранее пресс-служба Министерства образования региона сообщала, что с 1 сентября более 400 тыс. учеников начальных классов подмосковных школ смогут получать бесплатно горячее питание.