Подмосковный производитель вина пойдет под суд за неуплату налогов на 49 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Гендиректор подмосковной компании - производитель вина предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов на 49 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"С января 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, таким образом уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 49 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

Гендиректору фирмы, занимающейся производством винной продукции, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствием проведены 9 обысков и 10 выемок, допрошены 20 свидетелей. Дело передано в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре ООО "Виконт" Игоре Гарнышеве. Организация была создана в конце 2003 года, сейчас она находится в процессе банкротства.