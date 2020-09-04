Более 9,5 тыс. обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи в 2020 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московская область более чем наполовину выполнила план на 2020 год по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В 2020 году в области планируется выдать 15 500 ключей дольщикам. На данный момент ключи уже вручены 9 522 дольщикам из 61 дома", - говорится в записи в его аккаунте "ВКонтакте" по итогам встречи с главой региона Андреем Воробьевым.

Также в ходе встречи была затронута тема реализации нацпроектов в части жилья, городской среды и дорог. Вице-премьер отметил, что Подмосковье стало одним из лидирующих регионов по количеству заявок, победивших в этом году на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. "Сразу семь проектов-победителей! Больше только у двух регионов", - подчеркнул зампред правительства РФ.