{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 9,5 тыс. обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи в 2020 году

До конца года жилье должны получить 15 500 человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московская область более чем наполовину выполнила план на 2020 год по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В 2020 году в области планируется выдать 15 500 ключей дольщикам. На данный момент ключи уже вручены 9 522 дольщикам из 61 дома", - говорится в записи в его аккаунте "ВКонтакте" по итогам встречи с главой региона Андреем Воробьевым.

Также в ходе встречи была затронута тема реализации нацпроектов в части жилья, городской среды и дорог. Вице-премьер отметил, что Подмосковье стало одним из лидирующих регионов по количеству заявок, победивших в этом году на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. "Сразу семь проектов-победителей! Больше только у двух регионов", - подчеркнул зампред правительства РФ.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
В Подмосковье нашли живым 75-летнего мужчину, блуждавшего в лесу трое суток
Пенсионер сильно ослабел, спасатели выносили его из леса на носилках
Читать полностью