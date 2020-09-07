Вакцинация населения против гриппа началась в Подмосковье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вакцинация населения против гриппа началась в Московской области. Привить от гриппа планируется свыше 4,5 млн человек, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье началась масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. Всего в этом году запланирована вакцинация более 4,5 млн жителей Московской области, в том числе более 1 млн детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, в поликлиники региона, а также в мобильные комплексы по вакцинации поступили современные отечественные вакцины: "Совигрипп", "Флю-М" и "Гриппол плюс".

"Защитить себя и своих близких от гриппа, его последствий и осложнений можно с помощью вакцинации. Для удобства жителей Подмосковья пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые располагаются в общественных местах - вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ. Для предприятий с числом работников более 500 человек будут организованы выезды мобильных бригад - сотрудникам сделают прививки в рабочее время. Прививки в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах", - процитировали в материале слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте.