Более 14,5 млн человек посетили подмосковные парки с начала года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Парки Подмосковья с начала нынешнего года посетили свыше 14,5 млн человек, при этом за прошлый год посещаемость парков составила всего 9 млн человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"В этом году наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков. Так, за первую неделю осени парки посетили более 640 тысяч человек, а с начала года - 14,5 млн человек с учетом того, что во время пандемии (два месяца) парки были закрыты для посещения. Для сравнения - за весь 2019 г. посещаемость парков составила более 9 млн человек", - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении, количество парков выросло почти в пять раз в регионе с 2014 г.

"Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий", - добавил Хайкин.

Всего на территории Подмосковья на данный момент насчитывается 117 парков, в 2014 г. их было 25.