Более 30 муниципалитетов представили Подмосковье на фестивале "Хранители наследия России"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 30 муниципальных образований Московской области представили регион на XIII фестивале-конкурсе народного искусства "Хранители наследия России". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"6 сентября прошел XIII фестиваль-конкурс народного искусства "Хранители наследия России" <...> В этом году проект популяризации народного творчества и гусельного исполнительства "Хранители наследия России" проходил в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" <...> В этом году свое творчество представили музыканты шести субъектов Российской Федерации (Москва, Московская, Ярославская, Тверская области, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан). Традиционно масштабно было представлено Подмосковье (32 муниципальных образования)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью фестиваля является сохранение и развитие культурного наследия народов страны. Он проводится с 2008 года. В мероприятии принимают участие профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты, а также мастера народных промыслов.

В этом году лауреатами гран-при в разных номинациях стали ансамбль русской песни "Неждана" из подмосковной Электростали, театр народной песни "ТеремОk" и ансамбль народной песни "Заряночка" из Одинцово, а также красногорский ансамбль народной музыки "Забава" и москвичка Дарья Дмитриенко.

В пресс-службе рассказали, что завершился праздник гала-концертом с участием победителей фестиваля и звезд российской народной культуры, который прошел в онлайн-формате.