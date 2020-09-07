Музыкальный фестиваль пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье с 23 по 27 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Истре в сентябре. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"С 23 по 27 сентября в музее "Новый Иерусалим" в Истре пройдет традиционный музыкальный open-air-фестиваль с участием звезд мировой классической сцены. Мероприятие организовано музеем совместно с Московской областной филармонией при поддержке правительства Московской области и Минкульта РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль проводится уже в третий раз. В этом году он приурочен к 100-летию музея и начнется параллельно с открытием большой выставки, которая представит уникальные предметы из подмосковных усадеб.

"Несмотря на то, что из-за пандемии фестиваль перенесен на сентябрь, он не изменит названия "Лето. Музыка. Музей", однако сменит привычную локацию и будет проведен в круглом уличном музейном атриуме, стены которого позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку, и создадут максимально комфортные условия для зрителей. Дополнительно на площадке смонтируют специальные установки, которые обеспечат зал теплом. Помимо аудиовизуальных open-air-концертов состоятся также два камерных концерта в зале музея", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, фестивальные концерты представят разные эпохи, темы и направления в искусстве. Например, первый концерт, который пройдет 23 сентября, будет посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.

"Это самый молодой и амбициозный фестиваль Подмосковья, который стал заметным художественным явлением нашего региона. Фестиваль с самого начала отличала концептуальная цельность: его афиша демонстрирует приверженность высоким образцам мирового наследия, и в то же время - свежесть и оригинальность идей, способность чутко откликаться на запросы современного зрителя. Каждый год он формирует собственную публику, привлекая молодую аудиторию и выполняя просветительскую миссию", - приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.