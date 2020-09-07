Сайт о вакцинации против гриппа запустили в Подмосковье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сайт с информацией о вакцинации населения против гриппа запустили в Московской области. На портале жители смогут ознакомиться с интерактивной картой пунктов проведения вакцинации и узнать о подготовке к прививке, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Для удобства жителей Московской области был разработан сайт, посвященный вакцинации населения против гриппа, на котором можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены все пункты, где будет проводиться вакцинация", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что для прохождения вакцинации против гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте.

Массовая вакцинация населения против гриппа началась в Московской области 7 сентября.