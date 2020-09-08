Более 38 тыс. человек трудоустроились через службу занятости в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 38,8 тыс. жителей Московской области смогли найти работу через областную службу занятости с начала года, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года в областную службу занятости населения было подано 303,2 тыс. заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тыс. человек. Заявленная работодателями потребность с начала года составила 67,7 тыс. вакансий, причем 73,3% - по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроились более 38,8 тыс. жителей Московской области", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

Как отметили в пресс-службе, на начало сентября уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 3,56% к численности экономически активного населения.

"Сейчас в областном банке вакансий размещено 50 тыс. вакансий, из них 68,7% - по рабочим профессиям, а 94% - с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области", - добавила Фаевская.