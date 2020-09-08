Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий, об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"На этой неделе в Московской области синоптики прогнозируют затяжные дожди и снижение температурного режима до плюс 8 градусов, ветер может достигать до 7 м/с. Сегодня к концу дня дождь ожидается и на западе региона. В связи с ухудшением погодных условий Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также рекомендовала водителям не превышать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров. Кроме того, пассажирам следует ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить дорогу строго в зонах пешеходных переходов.