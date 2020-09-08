Акция по посадке деревьев в Подмосковье продолжится с ограничением числа участников

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посадка деревьев в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево" будет проводиться в Московской области с ограничением по количеству участников, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Высадка саженцев в муниципалитетах и на землях лесхозов региона продлится до конца сентября. По требованиям Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводятся, посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего для проведения акции в городских округах Подмосковья подготовили 750 участков, на которых высадят порядка 34 тыс. деревьев и кустарников. На землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 га, там планируется высадить около 300 тыс. сосен и елей.

"Высаживать лес осенью и весной - это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. Изначально эту акцию мы проводили там, где нужно было закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. В этом году из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены сократить масштабы, но, тем не менее, каждый желающий может принять в ней участие. Я хочу поблагодарить тех, кто находит время, откладывает дела и вместе с детьми приходит, чтобы посадить свое дерево", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.