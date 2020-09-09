Более 9,5 млрд рублей выделят на горячее питание в школах Подмосковья в 2021 и 2022 годах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 9,5 млрд рублей выделят из федерального и регионального бюджетов на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов в подмосковных школах в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

"Согласно постановлению правительства РФ № 900 от 20 июня 2020 года предусмотрено софинансирование федеральным бюджетом на осуществление задачи по организации бесплатного питания детей начальных классов <…> На 2020 год объем софинансирования из федерального бюджета составил 990 млн рублей. Бюджетом Московской области выделено 843,5 млн рублей на решение этих же задач. В 2021 году общий объем финансирования составит более 4,6 млрд рублей. И в 2022 году - 4,924 млрд рублей", - сказал Бронштейн.

Он отметил, что на сегодняшний день около 415 тыс. учеников начальных классов подмосковных школ получают бесплатно горячее питание.

Бронштейн заявил, что с 1 сентября совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области была запущена работа по мониторингу качества горячего питания в школах. "Мы исходим из того, что необходимо не только проверить качество самих продуктов, но и очень важно увидеть обратную реакцию как со стороны ребят, так и со стороны родителей и общественности", - добавил Бронштейн, напомнив, что с 1 сентября возобновился родительский контроль школьного питания.