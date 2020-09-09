Победителей конкурса "Лидеры России" определили в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 100 человек стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020", среди них два представителя Московской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020". Состязания прошли в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, в них приняли участие 300 человек. Победителями стали 106 участников, всех их ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году заявки на участие прислали более 230 тыс. претендентов. Все 300 суперфиналистов получили грант в 1 млн рублей на обучение в любом российском вузе.

"Появление конкурса "Лидеры России" - большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на "Лидеров России" как на перспективный резерв", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Еще один победитель - Михаил Подругин - является директором по стратегическому развитию ООО "Альтермаг".