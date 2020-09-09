Транспортные брелоки с Антарктидой будут доступны для учащихся Подмосковья с 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лимитированные транспортные брелоки с изображением Антарктиды станут доступны для учащихся в Московской области с 14 сентября. Всего будет выпущено 2 тыс. экземпляров, сообщили в среду в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Новые брелоки, посвященные 200-летнему юбилею со дня открытия Антарктиды, будут доступны с 14 сентября в 17 МФЦ Московской области. Тираж лимитированных брелоков составит 2 тыс. экземпляров. Получить их можно в течение всего учебного года, предварительно подав заявку на региональном портале Госуслуг", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что брелок "Учащегося" и "Учащегося сельской местности" обладает всеми преимуществами пластиковой карты льготной тарификации. Обучающийся может выбрать только один формат льготной "Стрелки" - брелок или карту.

Использовать брелок можно сразу после внесения залоговой стоимости, 250 рублей, и пополнения баланса.