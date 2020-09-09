В Подмосковье 35 работников сферы здравоохранения получили субсидию на приобретение жилья

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тридцать пять сотрудников сферы здравоохранения в Московской области получили в среду сертификаты на субсидию на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Всего к концу года число получателей сертификатов среди медспециалистов достигнет 130, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"35 сертификатов на жилищную субсидию по программе "Социальная ипотека" получили подмосковные работники здравоохранения. <...> В этом году сертификаты вручены уже более 80 работникам здравоохранения: врачам-терапевтам, педиатрам, узким специалистам, фельдшерам скорой медицинской помощи. К концу года их станет 130", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данная мера поддержки специалистов сферы здравоохранения реализуется в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года.

"Очень важная программа, которая позволяет нам привлекать квалифицированные кадры - учителей, врачей, тренеров, поддержать молодых ученых и уникальных специалистов. За эти годы более 1 600 человек смогли приобрести жилье. Сегодня мы предоставляем возможность улучшить свои жилищные условия тем, кто лечит и спасает жизни. Тут и специалисты, которые приехали к нам из других регионов, работали в сложное время - период пандемии. Важно, чтобы медики также чувствовали нашу заботу и могли спокойно планировать свое будущее в Подмосковье", - приводятся в тексте слова Воробьева.

Программа "Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируется в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.