Около 500 тыс. школьников Подмосковья примут участие в проекте "Урок цифры"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 тысяч учеников подмосковных школ примут участие в проекте "Урок цифры", в рамках которого детям расскажут об искусственном интеллекте. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В подмосковных школах возобновляется проект "Урок цифры". В сентябре цифровым навыкам обучатся порядка 500 тыс. подмосковных школьников из свыше чем 1 тыс. школ", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что урок будет посвящен теме "Искусственный интеллект", в рамках которого ученики пройдут все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля.

"Это уникальная возможность для ребят. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве. В регионе также проходят и открытые уроки, например, 14 сентября в таком формате урок состоится в "Одинцовском десятом лицее", - добавила министр.

В пресс-службе пояснили, что проект "Урок цифры" - это цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".