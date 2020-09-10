Свыше 560 арендаторов Подмосковья воспользовались отсрочкой по оплате аренды

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 560 арендаторов в Московской области воспользовались отсрочкой по оплате аренды за муниципальное имущество, общая сумма отсроченных арендных платежей приблизилась к 247 млн рублей, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Подмосковье продолжается работа по предоставлению отсрочки по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли. За четыре месяца с момента введения данной меры помощи бизнесу общая сумма отсроченных арендных платежей составила 246,7 млн рублей. В 51 городском округе Подмосковья ею воспользовались 566 арендаторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возможность отсрочки арендных платежей предоставляется для поддержки представителей бизнеса из сфер, наиболее пострадавших в период пандемии.

"Муниципальные образования предоставляют отсрочку бизнесу не только по основному виду деятельности компании. Отсрочить арендные платежи могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность и по дополнительному виду деятельности <...> На сегодняшний день предоставлена отсрочка арендаторам на сумму около 247 млн рублей, из которых более 77,3 млн рублей отложили арендаторы муниципального имущества и земли, а 169,4 млн рублей - арендаторы государственной неразграниченной земли", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В ведомстве напомнили, что отсрочка действует с 1 марта по 1 октября текущего года, погасить ее можно равными частями в 2021-2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.