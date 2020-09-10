В Подмосковье можно записаться на вакцинацию от гриппа через "Электронную регистратуру"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области могут записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа с помощью сервиса "Электронная регистратура". Соответствующий функционал доступен на региональном портале госуслуг, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье можно в один клик записаться на бесплатную прививку от гриппа через сервис "Электронная регистратура". По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе разработаны простые и быстрые способы для прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис "Электронная регистратура" доступен на региональном портале госуслуг. Для предварительной записи на прием к участковому врачу необходимо указать номер полиса ОМС и дату рождения. После ввода всех необходимых данных, пользователь получит электронный талон на посещение медицинского специалиста в поликлинике по месту жительства.

"Осень - время сезонных заболеваний и в этот период нужно быть особенно осторожными. Поэтому наша задача - обеспечить доступность вакцинации для каждого жителя. Естественно, этот шаг должен быть добровольным. Нам важно, чтобы человек, который хочет поставить прививку, не столкнулся с трудностями, а напротив - мог просто и безопасно записаться и пройти эту процедуру с соблюдением всех санитарных мер", - приводятся в сообщении слова Воробьева.