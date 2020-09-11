Подмосковное предприятие поставит в Европу медицинские маски на 718 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подмосковное предприятие "Нетканые материалы" заключило экспортные контракты на поставку медицинских масок с контрагентами из Португалии и Нидерландов. Общая сумма контрактов составит 718 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Мининвеста Московской области.

"Крупные контракты с европейскими партнерами на поставку медицинских масок с контрагентами из Португалии и Нидерландов подмосковная компания "Нетканые материалы" заключила при участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Общая сумма контрактов составит 718 млн рублей. Первая отгрузка состоится уже в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, Фонд ВЭД оказал содействие при составлении экспортного контракта, предоставил консультации по вопросам валютного тарифного и нетарифного регулирования, а также разъяснил нюансы логистических и таможенных аспектов. С начала 2020 года при участии Фонда подмосковные предприниматели уже заключили экспортных контрактов на сумму свыше 20 млн $.