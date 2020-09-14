Экспорт мясной продукции из Подмосковья с начала года превысил $80 млн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экспорт мясной продукции из Московской области с начала года составил более $82 млн. Эта сумма почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Экспорт мясной продукции, в том числе мясных консервных изделий, из Московской области с начала текущего года показал положительную динамику и превысил $82 млн. На аналогичный период прошлого года было экспортировано мясной продукции на $16,8 млн", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

В пресс-службе рассказали, что крупнейшими экспортерами мясной продукции в регионе являются предприятия "Марр Руссия" из Одинцовского городского округа и "Черкизово" из Каширы.

"Ведущие импортеры подмосковной мясной продукции - это Китай, доля в общем объеме экспорта - 73%, Украина - 16%, Казахстан - 4%. Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции", - добавил Разин.

Отмечается, что всего предприятия Московской области по итогу восьми месяцев экспортировали продукцию агропромышленного комплекса на общую сумму более $640 млн.