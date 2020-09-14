Детские площадки в экостиле появятся в семи парках Подмосковья

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уникальные детские площадки в семи парках культуры и отдыха появятся в Подмосковье в 2020 году. Площадь каждой составит свыше 1,4 тыс. кв. м, основной темой оформления выбран экостиль: конструкции выполнены из дерева с добавлением металлических элементов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"В 2020 году в семи парках культуры и отдыха Подмосковья предусмотрено обустройство детских площадок площадью 1450 тыс. кв. м каждая: площадь твердого резинового покрытия - 1,3 тыс. кв. м, песочного покрытия - от 70 до 100 м. кв. Основной темой площадок был выбран экостиль: конструкции выполнены из дерева с добавлением металлических элементов, а также контур пятна покрытия спроектирован как аморфная форма, огибающая близрастущие деревья и кустарники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Он уточнил, что площадки включают в себя оборудование для детей всех возрастных групп, в том числе инклюзивное оборудование для детей с ограниченными возможностями. Также на площадках размещаются элементы спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, шахматные столы. Оборудование для самых маленьких предусматривает установку на песочное покрытие, образуя своего рода песочный городок. Сами игровые элементы в основном включают в себя многофункциональные комплексы: игровые городки с горками и лазательными сетками, карусели, деревянные холмы с горкой, зацепами и канатами, батуты, балансиры, качели-"гнезда", канатную дорогу и круговые карусели-"тарзанки".

В настоящее время в Городском парке Павловского Посада и Центральном парке Пушкино работы по установке детских площадок завершены. В остальных парках: Ушмарский лес в Домодедово, Парк на набережной реки Песочная в Истре, Наташинские пруды в Люберцах, Дрезненский парк в Орехово-Зуево, Городской парк в Электрогорске и других работы по установке продолжаются.