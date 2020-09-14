Власти Подмосковья сообщили, что муниципальные выборы прошли без серьезных нарушений

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы в советы депутатов в 18 городских округах Московской области прошли без серьезных нарушений, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В 18 муниципалитетах Подмосковья состоялись выборы депутатов местных советов. Голосование прошло без серьезных нарушений", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба Мособлизбиркома, явка на муниципальных выборах в Московской области составила более 22%.

"Ключевая задача - чтобы каждый депутат был включен в работу и имел свою дорожную карту по тем темам, которые волнуют жителей, которые звучали на встречах и являются приоритетными для того или иного города", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Всего в Подмосковье состоялись 18 кампаний по выборам в советы депутатов. Из них семь - основные выборы и 11 - дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составляет 183.

Основные выборы прошли в городских округах Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы были назначены в Егорьевском, Красногорском, Люберецком, Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском, Воскресенском, Ступинском, Истринском, Рузском городских округах и Звездном городке.