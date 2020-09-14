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Более 1 млн т противогололедных материалов заготовят в Подмосковье к зиме

Также в зимний сезон задействуют более 3 тыс. единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подготовка к зимнему сезону завершится в Московской области к концу сентября. В регионе планируется заготовить более 1 млн т противогололедных материалов, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В муниципальных образованиях приступили к подготовке к зимнему сезону - начали переоборудование спецтехники и заготовку противогололедных материалов. В зимнем содержании в этом сезоне задействуют более 3 тыс. единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров на региональной сети. Также к зиме подготовят более 1 млн т противогололедных материалов. Завершить подготовку техники к зимнему сезону необходимо до конца сентября", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе рассказали, что в рамках зимнего содержания дорожными службами проводятся очистка от снега и наледи, обработка противогололедными материалами проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек.

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