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Конкурс "Воспитатель года Подмосковья - 2020" продлится до 24 сентября

В нем участвуют более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона, победитель получит 500 тыс. рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Областной конкурс "Воспитатель года Подмосковья - 2020" стартовал в Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуево. Он продлится до 24 сентября, в нем участвуют более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона, сообщила в понедельник пресс-служба Минобразования Московской области.

"В Подмосковье стартовал областной конкурс "Воспитатель года Подмосковья - 2020". Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре", - приводятся слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, во время конкурсных испытаний участники продемонстрируют не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность.

"Победитель получит награду в 500 тыс. рублей и в следующем году сможет представить Московскую область на Всероссийском конкурсе "Воспитатель года России". А четыре лауреата получат по 100 тыс. рублей", - отметила министр.

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