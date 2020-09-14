Еще более 135 тыс. жителей Подмосковья обеспечат питьевой водой в 2021 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 135 тыс. жителей Московской области получат в домах качественную питьевую воду в рамках реализации программы "Чистая вода" в 2021 году. Всего за шестилетний срок действия программы чистая вода поступила в дома свыше 1,5 млн человек, об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Реализация программы "Чистая вода" началась в Подмосковье в 2014 году, она позволила обеспечить ею около 92% жителей региона. <...> За шесть лет качественная питьевая вода пришла в дома более 1,5 млн человек, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения. В 2021-м мероприятия по программе "Чистая вода" улучшат качество жизни еще для более 135 тыс. жителей Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего года свыше 300 тыс. жителей Московской области будут обеспечены качественной питьевой водой. В рамках программы "Чистая вода" в 2020 году будут введены 30 водозаборных узлов в Егорьевске, Можайске, а также в Пушкинском, Рузском, Коломенском и Дмитровском городских округах.

"Эта тема раньше звучала часто и много, и, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой. Необходимо выделить наиболее чувствительные территории - это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский - и поставить четкие сроки завершения работ", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.