Около 320 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа в первую неделю вакцинации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 320 тыс. жителей Московской области сделали бесплатную прививку против гриппа за первую неделю вакцинации, об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Каждый желающий может записаться на бесплатную прививку в поликлинике или через сервис "Электронная регистратура" на региональном портале госуслуг. <...> По итогам прошлой недели привито около 323 тыс. жителей. Особое внимание уделяется группам риска: медикам, учителям, пожилым людям", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба областного Минздрава, масштабная вакцинация населения против гриппа стартовала в Московской области 7 сентября. Всего планируется привить порядка 4,5 млн человек. В регионе разработан сайт с информацией о вакцинации жителей Подмосковья.

"Это большая федеральная программа, которая реализуется на территории всей нашей страны. Мы должны сделать процедуру вакцинации от гриппа доступной и удобной", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.