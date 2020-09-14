Платформу 42 км Казанского направления МЖД переименовали в Есенинскую

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Остановочный пункт 42 км Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) переименовали в Есенинскую. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" переименовало остановочный пункт 42 км Казанского направления Московской железной дороги в Есенинскую с целью увековечивания памяти поэта Сергея Есенина. С соответствующей инициативой в компанию обратилось правительство Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году отмечается 125-летие со дня рождения поэта, который вырос в селе Константиново Рязанской области.