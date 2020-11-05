Около 200 студентов медколледжей привлекли к работе в медорганизациях Подмосковья

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 студентов старших курсов медицинских колледжей Московской области привлекли к работе в медорганизациях региона для помощи врачам в период распространения коронавирусной инфекции, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Для помощи врачам в медорганизации Московской области вышли на работу 198 студентов старших курсов медицинских колледжей Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение студентов к работе проводится исключительно на добровольной основе. Для работы в "красной зоне" привлекаются только те, кто хочет помогать медицинским специалистам и не имеет противопоказаний по здоровью. Предварительно они проходят дополнительную подготовку по безопасности оказания медицинской помощи. Также все студенты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Весной у нас была подобная практика, когда мы привлекали студентов к работе с COVID-19, сейчас мы снова их приглашаем. Они работают и в поликлиническом звене, разносят лекарства больным, заполняют документы и в инфекционных стационарах. Разумеется, под присмотром более опытных коллег", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.