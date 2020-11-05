Более 13 млрд рублей направят на обеспечение лекарствами жителей Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 13 млрд рублей направят в Московской области для обеспечения льготными лекарствами жителей региона в 2021 году. Это на 686 млн рублей больше, чем в текущем году, сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"На подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 2021 году предусмотрено почти 18 млрд рублей. Из них - более 13,2 млрд рублей планируют направить на обеспечение льготными лекарствами граждан: сумма увеличена более чем на 686 млн рублей, по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также более чем на 1 млрд рублей планируется увеличить расходы на лекарства и специализированные продукты питания для лечения орфанных заболеваний. "Всего на это в проекте регионального бюджета 2021 года предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей", - поясняется в тексте.

По данным пресс-службы, в Московской области с 2012 года ведется региональный регистр лиц, страдающих редкими заболеваниями. В 2013 году в него было включено 286 человек, а в 2020 году - уже 959 человек.