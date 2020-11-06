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Два человека пострадали при столкновении грузовика с электричкой в Подмосковье

Инцидент произошел в Одинцовском районе

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Электричка и грузовик столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 01:25 поступило сообщение о ДТП с электропоездом и "Камазом" на регулируемом железнодорожном переезде по адресу: городской округ Одинцово, железнодорожный перегон "Одинцово - Голицыно", платформа Перхушково. В результате ДТП произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда Лобня - Дорохово. Предварительно, в результате происшествия пострадали два человека в автомобиле", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в результате ДТП возгорания не произошло, топливо не разлилось. Железнодорожное полотно и линии электропередач целы. На месте два ремонтно-восстановительных поезда. Всего в ликвидации последствий аварии участвует 54 человека, 7 единиц техники, от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

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