Около 950 единиц медоборудования для борьбы с заболеваниями сердца приобрели в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 950 единиц медицинского оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобрели для медучреждений Московской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с начала года, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области проводится большая работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Наша основная задача - сделать так, чтобы диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов были доступными для всех жителей региона. Поэтому мы продолжаем закупать современную медтехнику и оснащать ею больницы и поликлиники. С начала года в медорганизации региона мы закупили 947 единиц такого оборудования, свыше 600 из них уже введены в работу", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Она добавила, что также одним из направлений борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями является профилактика. Министр напомнила о необходимости регулярно посещать медспециалистов, проходить диспансеризацию и профосмотры, следить за уровнем артериального давления.

По данным пресс-службы, медицинская техника была приобретена в рамках национального проекта "Здравоохранение".