Свыше 257 тыс. человек воспользовались общественным транспортом к СНТ в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 257 тыс. пассажиров воспользовались общественным транспортом, ведущим к садовым и дачным товариществам, с мая по октябрь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 257 тысяч пассажиров проехало на 46 маршрутах к подмосковным садовым и дачным товариществам в период с мая по октябрь. Автобусы перевозят пассажиров от автовокзалов и железнодорожных станций к СНТ с 2018 года в рамках двустороннего соглашения между Правительствами Московской области и Москвы. Для удобства пассажиров расписание маршрутов синхронизировано с расписанием электропоездов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на 44 маршрутах действуют льготы для отдельных категорий граждан. Автобусы курсируют с 6:00 до 22:05 с интервалом движения в часы пик с пятницы по воскресенье - 30 минут.

"В дачный сезон жители и гости Московской области могли воспользоваться 46 маршрутами к СНТ, 26 из них - сезонные. За 6 месяцев на дачных маршрутах проехало свыше 257 тысяч человек, из них на сезонных маршрутах проехало 63 тысячи пассажиров. При этом на сезонных маршрутах зафиксировано снижение пассажиропотока более чем на 50% - это произошло в связи с ограничениями, действующими в период пандемии COVID-19. Людям старше 65 лет, составляющим большую часть пассажиропотока на маршрутах к СНТ, рекомендовано реже пользоваться общественным транспортом. В следующем году работа сезонных маршрутов возобновится", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

В пресс-службе пояснили, что всего на территории Подмосковья находится почти 12 тыс. СНТ. По подъездным дорогам к ним за сезон передвигается более 4 млн жителей Москвы и области.