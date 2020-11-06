В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями до 22 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей до 22 ноября. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства в пятницу.

Согласно документу, физкультурные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться в регионе без участия зрителей до 22 ноября. Также до этой даты сохраняется запрет на посещение музеев. Ранее ограничения действовали до 7 ноября.

Кроме того, со 2 ноября, согласно постановлению, начал действовать обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлен 90 251 случай заражения, выздоровели 67 150 человек, умерли 1 677.

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