В Подмосковье начнут фиксировать незаконные свалки с помощью камер

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 60 камер установили на дорогах и в лесах Московской области для фиксации образования незаконных мусорных свалок. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Нарушителей природоохранного законодательства, которые устраивают незаконные свалки мусора в подмосковных лесах, теперь будут вычислять при помощи фотоловушек, - такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Камеры установлены на дорогах и в лесах, где ранее фиксировались навалы мусора, а местным жителям предлагается направлять информацию о подобных свалках через "Добродел" в специальный реестр, который разработали в Министерстве экологии и природопользования Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое нарушение с помощью камеры зафиксировали в Щелковском городском округе вблизи деревни Назимиха.

"На первом этапе уже размещены 60 фотоловушек, которые в режиме реального времени передают всю подозрительную информацию напрямую в Центр управления регионом. Со стороны Главного управления региональной безопасности Московской области организовано взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы полиция могла получать информацию и совместно с инспекторами профильных ведомств оперативно пресекать действия нарушителей. Мониторинг продолжается", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона - министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

По данным пресс-службы, уже по итогам текущей недели нарушители будут привлечены к ответственности за организацию незаконных свалок.