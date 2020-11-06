Порядка 245 ярмарок пройдут в Подмосковье в ноябре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 245 ярмарок пройдут в 55 муниципальных образованиях Московской области в ноябре, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В ноябре на территории Московской области в 55 муниципалитетах запланировано к проведению 245 ярмарок, из них 43 - тематические, 196 - универсальные, шесть - сельскохозяйственные и три - "Ценопада". Всего будет организовано 10 917 торговых мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество ярмарок пройдет в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове, Химках.

"Ноябрь в Московской области, ожидаемо, насыщен торговыми мероприятиями - пройдет ряд интересных ярмарок, в рамках которых организаторы подготовили много приятных сюрпризов", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Как отметили в пресс-службе, в октябре в регионе было проведено 260 ярмарок, которые посетили более 500 тыс. человек. Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась сельскохозяйственная продукция.