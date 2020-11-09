В Подмосковье 360 классов находятся на дистанционном обучении

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Порядка 360 классов из 35 тыс. обучаются в Московской области в дистанционном режиме в связи с закрытием на карантин. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства образования Подмосковья.

"Сейчас в Подмосковье на дистанционном обучении 360 классов из 35 тыс. <...> Школы Подмосковья продолжают работать штатно, в очном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что класс закрывают на карантин в двух случаях: если у одного из учеников или учителя обнаруживается коронавирусная инфекция или если в одном классе у 20% ОРВИ или другие заболевания.

Как пояснили в ведомстве, на карантине школьники продолжают обучение в дистанционном режиме.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 92 184 случая заражения, выздоровели 68 427 человек, умерли 1 714.