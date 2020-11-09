Студенты колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переходят на дистанционное обучение

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Студенты колледжей и вузов Подмосковья с понедельника переводятся на дистанционное обучение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с зампредами областного правительства.

"Также с понедельника наша юридическая служба подготовила распоряжение. Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же как и студенты высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", - сказал Воробьев.

По его словам, эти дополнительные меры позволят обеспечить безопасность. "Разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки. И увидеть стабилизацию госпитализаций", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 92 184 случая заражения, выздоровели 68 427 человек, умерли 1 714.

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