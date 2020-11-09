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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Подмосковье стали выявлять почти на 20% больше пациентов с коронавирусом

В сутки в регионе госпитализируют порядка 1 тыс. человек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за неделю возросло примерно на 19%, сообщила в понедельник на совещании министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Нарастающим итогом количество выявленных случаев коронавируса достигло почти 92 тыс. За неделю прирост составил 5%, среднесуточное выявление пациентов выросло на 19% за неделю", - сказала она.

Она уточнила, что число пациентов, которые лечатся дома в Подмосковье, составляет 16,5 тыс. человек. Количество госпитализаций в сутки составляет порядка 1 тыс. человек ежедневно. Максимальное количество госпитализаций зафиксировано в Одинцове, Королеве, Клину, Домодедове, Талдоме и Рузе.

"Количество вызовов скорой помощи в ноябре увеличилось по сравнению с августом в 1,7 раза. Число передаваемых вызовов со скорой помощи в неотложную помощь в поликлиниках выросло почти в три раза - 2,7. Для обеспечения обслуживания всех вызовов число бригад скорой помощи на линии в сутки увеличилось на 100 единиц по сравнению с августом", - добавила министр.

Число бригад при поликлиниках увеличилось в 2,2 раза. Кроме того, в два раза выросло число вызовов врачей на дом и составляет в среднем 27 тыс. в сутки. На все поликлиники по области выделено порядка 500 инфекционных бригад.

В новость внесены изменения (12:53 мск) - добавлена информация по тексту.

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