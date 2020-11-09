{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Жителей Подмосковья будут информировать о результатах тестов на коронавирус с помощью СМС

Сервис об информировании запустят 10 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут получать с помощью СМС результаты ПЦР-тестирований, указывающие на наличие новой коронавирусной инфекции. Сервис об информировании будет запущен 10 ноября, об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"С 10 ноября мы запускаем сервис об информировании жителей о результатах мазков [на новую коронавирусную инфекцию]. То есть при введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе, будет автоматически отправляться СМС", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания с зампредами правительства региона.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Подмосковье стали выявлять почти на 20% больше пациентов с коронавирусом
В сутки в регионе госпитализируют порядка 1 тыс. человек
Читать полностью