Жителей Подмосковья будут информировать о результатах тестов на коронавирус с помощью СМС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут получать с помощью СМС результаты ПЦР-тестирований, указывающие на наличие новой коронавирусной инфекции. Сервис об информировании будет запущен 10 ноября, об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"С 10 ноября мы запускаем сервис об информировании жителей о результатах мазков [на новую коронавирусную инфекцию]. То есть при введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе, будет автоматически отправляться СМС", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания с зампредами правительства региона.