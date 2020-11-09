Около 70 тыс. человек сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мобильные комплексы для вакцинации населения против гриппа завершили свою работу в Подмосковье. С начала сентября в них привились порядка 70 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Мы старались сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для жителей региона. С этой целью в течение двух месяцев в местах массового скопления людей работали мобильные комплексы по вакцинации. За это время прививку в них сделали порядка 70 тыс. человек, а всего в Подмосковье привились от гриппа 2,2 млн человек", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве отметили, что вакцинация против гриппа продолжится в городских поликлиниках. Чтобы бесплатно сделать прививку, нужно при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку.