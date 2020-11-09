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В Московской области ожидаются гололедица и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 17 м/с
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Гололед и сильный ветер до 17 м/с прогнозируются этим вечером-ночью в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Водителям рекомендуется не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим, не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.

"В Московской области сегодня вечером и ночью ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах возможна гололедица в связи с резким перепадом температур. Минтранс Подмосковья подготовил дорожную технику к зиме для оперативного реагирования на погодные условия. Сегодня заработал специальный штаб, который круглосуточно мониторит дорожную ситуацию", - говорится в сообщении.

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