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Более 2 тыс. км дорог отработали противогололедными материалами в Подмосковье

Ночью на дорогах дежурили около 170 единиц спецтехники

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. дорог регионального и муниципального значения обработали в Московской области минувшей ночью противогололедными материалами. Всего в ночные часы на дорогах дежурили порядка 170 единиц спецтехники, во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 170 единиц техники дежурили на дорогах Подмосковья минувшей ночью. Противогололедными материалами обработали более 2,1 тыс. км региональных и муниципальных дорог", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, днем в Московской области ожидается пасмурная погода, ветер - со скоростью 3-6 м/с. Температура воздуха составит около 2 градусов выше нуля. Ночью ожидается понижение до 0, местами температура опустится до отрицательных значений. Возможно образование гололедицы.

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Россия
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