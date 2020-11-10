Информирование населения по смс о результате тестов на COVID-19 заработало в Подмосковье

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области со вторника смогут получать результаты ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию по смс, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье запустили смс-информирование о результатах ПЦР-исследований на коронавирус. Теперь информация о результатах теста будет поступать пациенту непосредственно на телефон", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что в день получения результатов исследования сведения также поступают в Роспотребнадзор по Московской области и поликлинику по месту прикрепления пациента.

"Мы понимаем обеспокоенность наших жителей относительно своего здоровья и здоровья близких, желание как можно скорее узнать результат анализа на ковид. Поэтому с 10 ноября для удобства жителей запустили смс-информирование. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом анализа", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 92 869 случаев заражения, выздоровели 68 921 человек, умерли 1 730.