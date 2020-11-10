Губернатор Подмосковья высоко оценил работу ковидного госпиталя в парке "Патриот"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госпиталь для пациентов с коронавирусом в парке "Патриот" в Одинцове приступил к работе в кратчайшие сроки и работает безукоризненно, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам посещения "красной зоны" госпиталя, развернутого по его инициативе при поддержке Минобороны РФ.

"Андрей Воробьев лично проверил условия, в которых лечат пациентов в "красной зоне" ковидного корпуса на базе КВЦ "Патриот" в Одинцове", - сообщается в Telegram-канале главы региона.

Отмечается, что в настоящее время здесь размещены свыше 1 тыс. пациентов, свободными остаются порядка 400 коек. Стационар оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, госпиталь полностью укомплектован кадрами: 136 медработников привлечены из учреждений региона, 670 военных медиков направило Минобороны.

"Я общался с пациентами <...>, все оценивают очень высоко качество лечения. Проверил лекарства, посмотрел, как лаборатория работает, все это развернуто здесь оперативно, но работает безукоризненно - спасибо нашим врачам, вызывает уважение труд этих профессионалов. Здесь и одинцовские врачи, и приезжие из разных регионов, самое большое количество - порядка 700 врачей - из Министерства обороны, из лучших военных институтов. И совсем молодые девчонки здесь работают - 18-20 лет, срочники <...> и контрактники, которые осуществляют вспомогательные функции", - приводятся в тексте слова Воробьева.

"Такой вызов в нашей жизни - ковид. Должны его победить", - сказал он.