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Временная платформа появится на станции Ковригино Горьковского направления МЖД с 12 ноября

Она оснащена навесами от осадков, устройствами наружного освещения, лестничными сходами и пандусами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пригородные поезда станут останавливаться у временной деревянной платформы на остановочном пункте Ковригино Горьковского направления МЖД, расположенном в городском округе Павловский-Посад с 12 ноября. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"С 12 ноября на остановочном пункте Ковригино Горьковского направления МЖД, расположенном в городском округе Павловский-Посад, пригородные поезда станут останавливаться у временной деревянной платформы. Платформа оснащена навесами от осадков, устройствами наружного освещения, лестничными сходами и пандусами. Временная платформа необходима, чтобы пассажиры могли пользоваться пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции пассажирской платформы", - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции строители заменят фундамент и плиты перекрытий, уложат тротуарную плитку, установят кассовый модуль, скамейки и навесы для защиты от непогоды. Кроме того, на платформах смонтируют новое современное освещение, установят информационные табло и систему аудиооповещения. Для удобства маломобильных пассажиров остановочный пункт оборудуют пандусами. Вдоль платформ проложат тротуары с асфальтобетонным покрытием.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

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