Продолжительность работы службы неотложной помощи в поликлиниках увеличили в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Продолжительность работы бригад неотложной помощи в поликлиниках Московской области увеличили в связи с ростом числа вызовов врачей на дом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Система здравоохранения сейчас испытывает колоссальные нагрузки. В среднем в сутки бригады неотложной помощи поликлиник обслуживают более 5 тыс. вызовов в неотложной форме. Количество вызовов продолжает расти. Чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям, мы привлекли автотранспорт для врачей, а также увеличили время работы неотложной службы в поликлиниках. Если раньше они выезжали на вызовы до 20:00, то теперь время работы увеличилось до 23:00", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как рассказали в ведомстве, бригады неотложной помощи выезжают к пациентам, когда нет явной угрозы жизни пациента: при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства.