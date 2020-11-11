Более 70 тыс. медиков в Подмосковье получили выплаты за работу с коронавирусными больными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. медицинских специалистов в Подмосковье, работающих с пациентами с коронавирусом, получили дополнительные выплаты. Всего на эти цели направили более 18 млрд рублей, сообщил в среду председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Выплаты за работу с ковидными больными будут продолжены. В 2020 году за весь период борьбы с коронавирусной инфекцией выплаты получили более 70 тыс. медиков Московской области. Это порядка 18,4 млрд рублей, в том числе около 8 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета", - сказал Брынцалов.

Он отметил, что регион должен оказывать максимальную помощь и поддержку медицинским специалистам.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в текущем году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией было направлено около 60 млрд рублей.